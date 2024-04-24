Dolar
32.53
Euro
34.76
Altın
2,317.93
ETH/USDT
3,256.70
BTC/USDT
66,500.00
BIST 100
9,710.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor Gelibolu Yarımadası'nda “Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Etkinlikleri” düzenleniyor
logo
Gündem

Orman zengini Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi

Türkiye'de en fazla ormanlık alana sahip iller arasında yer alan Denizli'de gençleştirme, yeni orman alanları açılması ve yanan arazilerin yeşillendirilmesi çalışmaları kapsamında 20 yılda yaklaşık 219 milyon fidan toprakla buluşturuldu. ​​​​​​​

Sebahatdin Zeyrek  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Orman zengini Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek - AA

Denizli

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 588 bin 672 hektarlık orman alanıyla en zengin 10 il arasında yer alan Denizli'de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, koruma, bakım ve yangınla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mevcut ormanların yangına karşı dayanıklı hale getirilmesinin yanı sıra çeşitli nedenlerle bozulan arazilerin yeniden yeşillendirilmesine odaklanan ekipler, yangın riskinin de arttığı yaz sezonuna hazırlanıyor.

Orman gençleştirme çalışmalarının sürdüğü Kelekçi Mahallesi Olukbaşı mevkisinde AA muhabirine açıklama yapan Acıpayam Orman İşletme Müdürü Cihan Türkmen, kent genelinde son 20 yılda yaklaşık 219 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Planlar çerçevesinde yaşlanmış, gelişimi durmuş olan yaşlı ağaçların yerine genç fidanların yaygınlaştırıldığını, böylelikle ormanların karbondioksit bağlama ve oksijen üretim kapasitesinin artırıldığını belirten Türkmen, kesilen yaşlı ağaçların orman köylüsü ve ülke ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

Sahaya atılan tohumların 1 yıl sonra filizlenmeye başladığını anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"Arkamızda görülen saha 2016 yılında gençleştirme çalışması kapsamında çalışılmış 2017 yılında çimlenme sağlanmış, yaklaşık 7 yıllık fidanların bulunduğu bir alandır. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde buna benzer gençleştirme alanlarımız bol miktarda bulunmaktadır.

Tabii bir anda gençleştirilme söz konusu değildir. Her yıl maksimum 25 hektarlık alana girilebilmekte. Bu alanlarda öncelikli olarak yaşlı bireyler alandan uzaklaştırılırken alana tohum ekilmekte ve ekilen tohumların nem ve rutubeti korunması için bu tohumların üzerine dal serilmek suretiyle gençleştirme periyodu tamamlanmaktadır."

Gençleştirilen alanların sürekli bakım ve kontrol altında tutulduğunu vurgulayan Türkmen, hiç ağaç olmayan bölgelerde de benzer çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Yangınlarda zarar gören arazilerin ormanlaştırılması için de çalışmaların sürdüğünü bildiren Türkmen, kentte son 10 yılda 342 yangında zarar gören 2 bin 323 hektarlık ormanlık alana 4 milyon 415 bin fidan dikildiğini kaydetti.

Toprakla buluşan fidanların yıllar geçtikçe büyüdüğüne, yeniden yeşeren ormanlara gurur ve sevgiyle baktıklarına işaret eden Türkmen, bu işi bir geçim kaynağı olmasının ötesinde sevgiyle yaptıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman zengini Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 21. turda da sonuç çıkmadı
Anayasa Mahkemesi 62. yaşını kutluyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kıskaç-13" operasyonlarının detaylarını paylaştı
Marmara Bölgesi ve Ankara için toz taşınımı uyarısı

Benzer haberler

Orman zengini Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi

Orman zengini Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi

"Yeşil adam" Konya'da herkesin bir ağacı olsun hedefiyle çabalıyor

Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluştu

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet