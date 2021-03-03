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Gökçeada açıklarında kaybolan jandarma trafik tim komutanı için arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı bölge odak alınarak çevresinde tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Burak Akay   | 03.03.2021
Gökçeada açıklarında kaybolan jandarma trafik tim komutanı için arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor Fotoğraf: Burak Akay /AA

Çanakkale

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonrasında kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmalarına 6'ncı gününde devam ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisince arama yapılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı bölge odak alınarak çevresinde tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Gökçeada'da bulunan sivil dalgıçlar da su altı arama faaliyetlerine destek veriyor.

Laz Koyu açıklarında 26 Şubat'ta akşam saatlerinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu kaybolmuştu. Batan tekne ise bulunduğu yerden alınarak Uğurlu Limanı'na çekilmişti.

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