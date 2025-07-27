TBMM Başkanı Kurtulmuş: (TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu) Ağustos ayının başında çalışmaları başlatacağız
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonuna ilişkin, "En kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız." ifadelerini kullandı.
Çanakkale
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