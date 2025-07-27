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TBMM Başkanı Kurtulmuş: (TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu) Ağustos ayının başında çalışmaları başlatacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonuna ilişkin, "En kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Burak Akay  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu) Ağustos ayının başında çalışmaları başlatacağız

Çanakkale

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