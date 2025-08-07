Dolar
Gündem

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2025'te 4 yangın çıktı

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Serkan Karakurt, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da bu yıl çıkan 4 yangında 3,5 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Tevhid Furkan Nehri  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2025'te 4 yangın çıktı Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Erzurum

Bölge Müdürlüğünde basın mensuplarıyla bir araya gelen Karakurt, sorumluluk alanlarının Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan olduğunu, orman yangınlarıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Karakurt, son 5 yılda bölgede çıkan 160 yangında 482 hektar, 2025 yılında çıkan 4 yangında ise 3,5 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.


Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Sıcaklığın çok yüksek ve rüzgarın şiddetli olduğu dönemlerde ormanlarda gece gündüz nöbet tutulduğunu anlatan Karakurt, "Artık iklim değişikliği hayatımızın gereği. Bizim bölgemiz normal şartlar altında derecelendirme itibarıyla 5. derece hassas bir bölge." dedi.

Karakurt, 1 Ocak ile 30 Haziran arasında 123 okulda 7 bin 500 öğretmen ve öğrenciye, 453 orman köylerinde yaşayan vatandaşlara bilinçlendirme eğitimleri verildiğini ve bunun devam edeceğini söyledi.

Kentte 3 bin 500 yangın gönüllüsünün de bulunduğunu aktaran Karakurt, yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı çıktığını hatırlatarak, vatandaşları bu konuda daha hassas olmaları konusunda uyardı.

Konuşmanın ardından Karakurt, basın mensuplarına fidanlık alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

