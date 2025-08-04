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Çanakkale'de 4 köyü etkileyen yangının çıkış nedeni belirlendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde başlayan ve 4 köyü etkileyen orman yangınına, akli dengesi yerinde olmayan 2 kişinin neden olduğu belirlendi.

Burak Akay  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Çanakkale'de 4 köyü etkileyen yangının çıkış nedeni belirlendi Fotoğraf: Mehmet Yavaş/AA

Çanakkale

Ayvacık'ta 15 Temmuz'da başlayan yangın, Naldöken, Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'de etkili oldu.

Havadan 4 uçak, 6 helikopter, karadan da 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile müdahale edilen yangında Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi, çok sayıda hayvan telef oldu.

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Jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerleyen yangında, tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içerisindeki mezarlarda hasar oluştu.

Yaklaşık 21 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası soruşturmasını tamamlayan jandarma, olaya akli dengesi yerinde olmayan M.Ö. (62) ve R.Ö'nün (75) neden olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyedeki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

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