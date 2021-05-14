'Gazze'de can kayıplarının artması ve AA ekibinin yaralanması İsrail'in orantısız saldırılarını ortaya koyuyor'
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de can kayıplarının artması ve AA ekibinin yaralanmasının İsrail'in orantısız saldırılarını ortaya koyduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlık açıklamasında, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve AA çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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