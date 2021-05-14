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Dünya

İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı

İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 2 saatlik bir sükunetin ardından, yeniden bombaladı.

Mehmet Nuri Uçar   | 14.05.2021
İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Gecenin ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey kesimini yoğun şeklide bombalayan İsrail savaş uçakları, 2 saatlik sükunetin ardından çeşitli bölgeleri bombalamaya devam ediyor.

Son saldırıda savaş uçakları, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan bir demir atölyesi ile birkaç noktayı hedef aldı.

Saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine gecenin ilk saatlerinde kara, hava ve denizden eş zamanlı olarak yoğun şekilde saldırı düzenlemişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

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