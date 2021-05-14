Euro
10.29
Dolar
8.49
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP ile BBP arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programı düzenleniyor.
logo
Dünya

Venezuela'dan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek uluslararası toplumu hareket geçmeye çağırdı.

Sinan Doğan   | 14.05.2021
Venezuela'dan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

Bogota

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Twitter hesabından, İsrail'in hava saldırıları sonucu 9 katlı bir binanın vurulma ve yıkılma anının yer aldığı görüntüyü paylaştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) bu saldırılara derhal tepki vermesi gerektiğine dikkati çeken Arreaza, "Hiçbir ideoloji veya din aleyhinde taraf olmaksızın hemen tepki verilmeli, kesinlikle kabul edilemez". ifadelerini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından 11 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmesine ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Biden, Kovid-19'a karşı aşılananların artık maske takmasına gerek olmadığını söyledi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vakalar 10 binin altında seyrediyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Venezuela'dan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

Venezuela'dan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefetle görüşmeye hazır olduğunu duyurdu

Dünyaca ünlü futbolcuların sosyal medyadaki 'Filistin' desteği büyüyor

Balkanlar'dan İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki

Balkanlar'dan İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki
Sanat dünyasının İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkisi devam ediyor

Sanat dünyasının İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkisi devam ediyor
BM 'işgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail'deki şiddetten' derin endişe duyuyor

BM 'işgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail'deki şiddetten' derin endişe duyuyor