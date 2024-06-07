İsrail'in Gazze'de iki eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli öldü
İsrail ordusunun, Han Yunus ve Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde iki eve düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze
Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Absan el-Kebire beldesinde Filistinli "Tabş ailesine" ait evi bombaladı.
Saldırı sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin cansız bedeni Avrupa Hastanesi'ne getirildi.
Enkaz altında kalan 12 kişinin kurtarılması için ise çalışmalar sürüyor.
İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 10 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.
Gazze kentindeki El-Ehl-i Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Zeytun Mahallesi'ndeki Eş-Şema Camisi çevresinde bulunan Filistinli "Ebu Def" ailesinin evini hedef aldı.
Saldırı sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 ölü ve çok sayıda yaralı El-Ehl-i Baptist Hastanesi'ne getirildi.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail bombardımanı bölgede şiddetli patlamaya neden oldu. Vurulan ev tamamen yıkılırken çevredeki binalarda da hasar oluştu.
Saldırı sonrası bölgeye gelen sağlık ve sivil savunma ekipleri vurulan evin ve çevredeki binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.