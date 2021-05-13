İsrail'in Gazze saldırısında AA kameramanı Muhammed el-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna yaralandı
İstanbul
İsrail'in Gazze saldırısında AA kameramanı Muhammed el-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna yaralandı.
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