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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 08.05.2021
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevzi de tahrip edildi." ifadelerine yer verildi.


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