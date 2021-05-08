Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevzi de tahrip edildi." ifadelerine yer verildi.
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonda teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevzi de tahrip edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/7RaJhwEzEi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2021
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