Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Türk ve Rus askeri unsurları, İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusunda 7'nci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.
Havadan helikopterle de desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.