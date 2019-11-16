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Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 16.11.2019
Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesi tamamlandı

Ankara

Türk ve Rus askeri unsurları, İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusunda 7'nci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. 

Havadan helikopterle de desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü. 

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