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F-16 uçakları Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör yuvalarını imha etti

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör hedeflerini imha ettiği bildirildi.

Barış Gündoğan   | 03.07.2020
F-16 uçakları Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör yuvalarını imha etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiği belirtildi.

"Göklerin Kartalları her daim görevinin başında... Görev başarıyla tamamlanmıştır." notu düşülen açıklamada, hava operasyonuna ait görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, F-16 uçaklarının belirlenen hedefleri vurduğu anlar yer alıyor.

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