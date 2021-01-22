'İstanbul'u uluslararası örgütlerin merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazar Yavuz Bahadıroğlu için Eyüpsultan Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
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Erdoğan: İstanbul'u uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD İstanbul Merkezi açılış programında, "İstanbul'u, BM başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz." dedi.

Zeynep Rakipoğlu   | 22.01.2021
Erdoğan: İstanbul'u uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezi açılış programına gönderdiği videomesaj ile hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'umuzda faaliyete geçecek merkezin (OECD) inşallah başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum. İstanbul'u, BM başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. OECD'nin İstanbul Merkezi vasıtasıyla, teşkilatın geniş coğrafyalara yönelik çalışmalarına daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız." dedi.

"OECD iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "OECD hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır. (Salgın) Bu süreçte (OECD) İstanbul Merkezi, hem teşkilatın ortak ülkelere yönelik stratejisine hizmet edecek hem de üye olmayan ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi doğrultusunda gayret gösterecektir. Merkezin, OECD'nin çalışmalarında gerçek anlamda merkezi bir rol üstlenmesini temenni ediyoruz. OECD İstanbul Merkezi'nin Paris ile iletişim halinde çok geniş bir alanda hizmet sunmasını bekliyoruz." dedi.

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