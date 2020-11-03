Euro
9.99
Dolar
8.53
BIST 100
1,133.72
Altın
1,905.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek ailesiyle hastanede buluştu

İzmir'deki depremde enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, kendisi gibi enkazdan çıkarılan annesi ve iki kardeşiyle hastane odasında buluştu.

Halil Şahin,Efsun Erbalaban Yılmaz   | 03.11.2020
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek ailesiyle hastanede buluştu

İzmir

Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarıldıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen ve çocuk yoğun bakım sevisinde tedaviye alınan Elif Perinçek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine aynı hastanenin çocuk cerrahi bölümüne sevk edildi.

                    

Elif Perinçek, hastane odasında, enkazdan 23 saat sonra kurtarılan annesi Seher Perinçek, ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ve ailesine kavuşan baba Oğuz Perinçek ile buluştu.

Basınla paylaşılan ailenin buluşma anı görüntülerinde duygusal anlar yaşandığı görüldü.

Sedyeyle kızlarının bulunduğu odaya getirilen anne Seher Perinçek, kızlarıyla tek tek konuşarak sevgisini ifade etti.

Kızı Elif'in elini tutan anne Perinçek, "Prensesim, anne senin yanında. Ben seni çok seviyorum. Sen benim bebeğimsin. Sen benim bitanemsin." dedi.

Perinçek kızlarının kendisine can yoldaşı olduğunu kaydederek, "Siz bana çok destek oldunuz. Siz benim her şeyimsiniz. Benim aslan kızlarım." diye konuştu.

Bakan yardımcısı ziyaret etti

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da aileyi odasında ziyaret etti.

Milletvekili Çankırı'nın, geçmiş olsun dileğini ileterek "var mı bir isteğiniz" sorusu üzerine Seher Perinçek, herkese çok teşekkür etti.

Rektör Budak da İzmir'deki depremin tüm ülkeyi sarstığını belirterek, "İzmir depremi olur olmaz devlet erkanının desteğini hep yanı başımızda hissettik. Cumhurbaşkanımızdan bakanlarımıza, valimize kadar herkesin desteğini yürekten hissettik. Ege Üniversitesi olarak depremin olduğu ilk saatten itibaren ekiplerimiz, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız acil servisin önünde gelen yaralıları ağırladılar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak
İran'da son 24 saatte 422 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi
'Hastalara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler'

Benzer haberler

İzmir'de depremden zarar görenlerden emlak komisyonu alınmayacak

İzmir'de depremden zarar görenlerden emlak komisyonu alınmayacak

Depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: İzmir'deki yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldı

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek ailesiyle hastanede buluştu

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek ailesiyle hastanede buluştu
Depremde ölen babaanne ve 4 torununun akrabası Yücel aileyi anlattı: Çok fedakar bir babaanneydi

Depremde ölen babaanne ve 4 torununun akrabası Yücel aileyi anlattı: Çok fedakar bir babaanneydi
Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Benli: Acentelerimiz ve eksperlerimizle birlikte bölgede hasar tespitine başladı

Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Benli: Acentelerimiz ve eksperlerimizle birlikte bölgede hasar tespitine başladı