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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz." dedi.

Murat Temizer   | 22.11.2019
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz

TBMM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarıyla ilgili, "Ülkemize ve kurumlarımıza birtakım tehditler yapılıyor olsa da hiçbirisini dikkate almıyoruz ve sonuna kadar da bu işi yapacağız." ifadelerini kullandı.  

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