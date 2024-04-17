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Ekonomi

AB'ye Tek Pazar kapsamının genişletilmesi önerildi

Avrupa Birliği'ne (AB) ekonomik olarak rakiplerinin gerisinde kalmaması için Tek Pazar kapsamını enerji, telekomünikasyon ve finans alanını da içerecek biçimde genişletmesi tavsiye edildi.

Ata Ufuk Şeker  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
AB'ye Tek Pazar kapsamının genişletilmesi önerildi

Brüksel

Eski İtalya Başbakanı Enrico Letta, AB üyesi ülke liderlerinin talebiyle hazırladığı,Tek Pazarın mevcut durumu ve nasıl geliştirilebileceği konusundaki raporu yayımladı.

Raporda, AB içinde mal, hizmet, sermaye ve insanların serbest dolaşımını sağlayan Tek Pazarın günün gereksinimleri karşısında yetersiz kaldığı, Tek Pazar kapsamının enerji, telekomünikasyon ve finans alanını da içermesi gerektiği ifade edildi.

Mevcut küresel ekonomide hayatta kalabilmek için Avrupa piyasasının entegrasyonunun daha da ilerlemesinin önemine işaret edilen raporda, piyasa reformu yapılmadığı takdirde AB ekonomisinin zayıflayacağı ifade edildi.

AB'nin dünya çapında ekonomik ağırlığının da azaldığına dikkati çekilen raporda, Avrupa'da Tek Pazarın kurulduğu 1993 yılı ile 2022 arasında GSYH'nın yüzde 30'dan daha az arttığı, ABD'de ise aynı dönemde artışın yüzde 60'ı bulduğu anımsatıldı.

Raporda, enerji, telekomünikasyon ve finans alanındaki entegrasyonun yeşil ve dijital dönüşüm, genişleme ile savunma gibi alanlara daha fazla mali kaynak sağlayacağı ifade edildi.

Avrupa'da kurulan yeni şirketlerin finansmana erişimde sorunlar yaşadığına işaret edilen raporda, bu durumda şirketlerin diğer bölgelere yöneldiği, bu alanda özel sektöre yatırımların artırılması gerektiği kaydedildi.

Raporda, "AB şirketleri mevcut durumda küresel rakiplerinin ve özellikle de ABD ve Çin'in gerisinde kalıyor." ifadesi kullanıldı.

Bunun AB'de inovasyon, üretkenlik, istihdam ve güvenlik açısından kritik sonuçları olduğu belirtilen raporda, Avrupa'nın üretimde lider olma rolünü başkalarına bırakmamasının önemi vurgulandı.

Raporda, kamu desteklemelerinin AB içindeki ülkeler arasında farklı seviyelerde sağlanabildiği hatırlatılarak, kamu desteklemelerinde yaşanan sıkıntının giderilmesi için AB çapında bir katkı mekanizması kurulması tavsiye edildi.

AB'ye katılacak yeni ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir fon kurulması da önerilen raporda, Avrupa şirketlerinin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak yeni kurallar hazırlanması istendi.

Rapor bu aşamadan sonra Brüksel'de düzenlenecek ve ekonomi konularının da görüşüleceği AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak.


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