Dolar
38.61
Euro
43.83
Altın
3,389.75
ETH/USDT
1,773.10
BTC/USDT
93,895.00
BIST 100
9,148.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 35'i Trabzon'dan yapıldı

Türkiye'nin ocak-nisan dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 35'i Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Hatice Diler  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 35'i Trabzon'dan yapıldı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeden 4 aylık dönemde gerçekleştirilen 104 bin tonu aşkın fındık ihracatından yaklaşık 853 milyon dolar gelir sağlandığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ocak-nisan döneminde Trabzon'dan yapılan 33 bin 676 ton fındık ihracatından 297 milyon 477 bin dolar gelir elde edildiğini vurgulayan Cirav, şunları kaydetti:

"Trabzon'dan, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 9, değerde ise yüzde 16 artış yaşandı. Fındık ihracatında Trabzon birinci sırada yer aldı. 2025 yılı ocak-nisan aylarında ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatının değer bazında yüzde 35'lik kısmı tek başına Trabzon'dan gerçekleştirildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi
Vali Gül, İstanbul'un güncel emniyet verilerini açıkladı: Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 20 azaldı
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin camiye girmesi kamerada
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor

Benzer haberler

Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 35'i Trabzon'dan yapıldı

Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 35'i Trabzon'dan yapıldı

Trabzon'da "Sandıktaki Bez Bebek" müzesi açıldı

Özgün tasarımlarıyla renk renk çanta üretiyor

Türkiye, fındık ihracatından 2025'in ilk 4 ayında 852 milyon doları aşkın gelir sağladı

Türkiye, fındık ihracatından 2025'in ilk 4 ayında 852 milyon doları aşkın gelir sağladı
Otomotiv endüstrisi geçen ay 3,1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

Otomotiv endüstrisi geçen ay 3,1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı
Malatya'dan nisan ayında 23 milyon dolarlık dış satım

Malatya'dan nisan ayında 23 milyon dolarlık dış satım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet