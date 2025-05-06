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BM Orman Forumu Başkanı Belen: Sağlıklı ormanlara yatırım yapmamız gerekiyor

UNFF Başkanı, Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi İsmail Belen, sağlıklı ormanlara yatırım yapılması gerektiğini, bu bağlamda daha fazla finansman, yenilikçi yaklaşımlar, bilim ve teknolojiye destek ile kapasite geliştirmenin önem taşıdığını söyledi.

Şerife Çetin  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
BM Orman Forumu Başkanı Belen: Sağlıklı ormanlara yatırım yapmamız gerekiyor

New York

Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Başkanı, Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi İsmail Belen, sağlıklı ormanlara yatırım yapılması gerektiğini, bu bağlamda daha fazla finansman, yenilikçi yaklaşımlar, bilim ve teknolojiye destek ile kapasite geliştirmenin önem taşıdığını söyledi.

BM 20. Orman Forumu'nun başkanlığını yürüten Belen, forumun açılış konuşmasını yaptı.

UNFF'nin eşsiz bir Forum olduğunu belirten Belen, bunun ormanla ilgili tüm konulara odaklanan ve evrensel üyeliğe sahip tek küresel hükümetler arası platform olduğunun altını çizdi.

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Belen, ormanlara ilişkin uluslararası düzenlemenin merkezinde yer alan bu Forumun üye devletleri, uluslararası ve bölgesel kuruluşları, sivil toplumu ve özel sektörü bir araya getirdiğini ifade ederek, "Kuruluşundan bu yana Forum, sürdürülebilir orman yönetimine yönelik siyasi taahhüdü teşvik etmiş, BM sistemi içindeki ve dışındaki ülkeler ve kurumlar arasında işbirliğini güçlendirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Belen, 1992 yılında Rio de Janeiro'da "Orman İlkelerinin" kabul edilmesinden bu yana Forum'un önemli ilerleme kaydettiğini dile getirerek, Forumun, BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası orman aracı ve küresel orman stratejik planı gibi küresel politika çerçeveleri üzerinde anlaşan ilk hükümetler arası organ olduğunu söyledi.

BM 19. Orman Forumu'ndan bu yana ormanlarla ilgili daha fazla küresel gelişme ve taahhüt yaşandığına işaret eden Belen, "Bu gelişmeler, ormanların küresel sorunların çözümündeki kritik rolünü bir kez daha ortaya koymaktadır." dedi.

Belen, diğer taraftan BM'nin ciddi bir mali krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu durumun kuruluşun tüm çalışma alanlarını etkilediğini ifade etti.

"Sağlıklı ormanlara yatırım yapmamız gerekiyor"

Başkan Belen, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, arazi tahribatı ve yoksullukla mücadelede ormanlar ve sürdürülebilir orman yönetiminin öncü rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.

"Sağlıklı ormanlara yatırım yapmamız gerekiyor." vurgusunda bulunan Belen, bunun daha fazla finansman, yenilikçi yaklaşımlar, bilim ve teknolojiye destek ile kapasite geliştirmeyi kapsaması gerektiğini söyledi.

Belen, aynı zamanda sürece orman sahipleri, küçük çiftçiler, yerli halklar, yerel topluluklar, kadınlar ve gençlerin güçlü katılımının gerektiğini belirtti.

Veriye, bilgiye ve iyi uygulamalara erişimin artırılmasının da kilit öneme sahip olduğunu ifade eden Belen, bunun için de ormanlara ilişkin bilgi açıklarının kapatılması ve özellikle orman çalışmaları için finansman ve destek sağlayan aktörlerle daha güçlü ortaklıkların kurulması gerektiğini vurguladı.

Belen, Forum'da alınacak kararların gerçek değişime ilham vereceğine inandığını belirterek, "Bu Forum, yalnızca bir müzakere alanı değildir. Aynı zamanda güven inşa etme, bilgi paylaşımı ve küresel dayanışmayı güçlendirme zemini niteliğindedir. BM çatısı altındaki bu toplantılar, küresel orman topluluğunun bir araya gelerek yeniden bağ kurduğu, düşündüğü ve taahhütlerini yenilediği anlardır." ifadesini kullandı.

UNFF 2000 yılında kurulmuştu

2000 yılında BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından kurulan UNFF, ormanların sürdürülebilir yönetimi, korunması ve kalkınması konusunda küresel düzeyde işbirliğini teşvik eden hükümetler arası bir platform olarak ön plana çıkıyor.

Tüm BM ülkelerinin üye olduğu Forum, ormanların sürdürülebilir yönetimini teşvik etme, ülkeler arasında politika uyumu sağlama, kaynak ve bilgi paylaşımını destekleme ve ormanlarla ilgili küresel hedeflerin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

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