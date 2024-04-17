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Ekonomi

BOTAŞ Genel Müdürü Fidan, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi el-Hamami ile doğal gazda işbirliğini görüştü

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami doğal gazda iş birliğine dair istişarelerde bulundu.

Murat Temizer  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
BOTAŞ Genel Müdürü Fidan, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi el-Hamami ile doğal gazda işbirliğini görüştü

Ankara

BOTAŞ'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşmenin BOTAŞ ile Mısır firması EGAS arasında yürütülen doğal gaz iş birliği kapsamında dün gerçekleştirildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Şubat'taki Kahire ziyaretine de değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen Kahire ziyareti kapsamında BOTAŞ ve Mısır milli doğal gaz şirketi EGAS arasında yapılan görüşmede taraflar iş birliklerini geliştirme hususunda mutabık kalmıştı. Takip eden süreçte, şirketler arasında potansiyel ortaklık alanlarına dair müzakereler hız kazandı. İş birliğinin ileri boyutlara taşınması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürü Fidan, 16 Nisan'da Mısır’ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami ile bir görüşme gerçekleştirdi."

Açıklamada, görüşme kapsamında iki devlet şirketi arasında devam eden müzakere sürecine dair istişarelerde bulunulduğu, Büyükelçi el-Hamami'nin doğal gaz başlığı altında ticaretten altyapı projelerine birçok alanda ilerleyen iş birliği hakkında duyulan memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

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