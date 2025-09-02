Dolar
41.16
Euro
48.00
Altın
3,479.90
ETH/USDT
4,397.40
BTC/USDT
110,400.00
BIST 100
11,268.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu’nun Araç ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
logo
Ekonomi

Rusya ve Çin doğal gaz sevkiyatının artırılması konusunda anlaştı

Rusya ve Çin arasında, Sibirya’nın Gücü 2 doğal gaz boru hattının inşasına yönelik mutabakat zaptı ve Sibirya’nın Gücü hattından yıllık sevkiyatın 44 milyar metreküpe çıkarılmasını öngören anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Rusya ve Çin doğal gaz sevkiyatının artırılması konusunda anlaştı

Moskova

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, Rusya ile Çin heyetleri arasında Pekin’de gerçekleşen görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazprom ile Çinli CNPC şirketi arasında stratejik işbirliği öngören bir mutabakat zaptının imzalandığını anlatan Miller, “Rusya, Çin ve Moğolistan, Sibirya’nın Gücü 2 hattının ve Soyuz-Vostok transit doğal gaz boru hattının Moğolistan üzerinden inşası konusunda yasal olarak bağlayıcı bir mutabakat zaptı imzaladı.” dedi.

Miller, söz konusu güzergah üzerinden Çin’e yılda 50 milyar metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatının öngörüldüğünü kaydetti.

Yılda 38 milyar metreküp kapasiteye sahip Sibirya’nın Gücü hattına ilişkin de Çin’le anlaşma imzaladıklarına işaret eden Miller, “Gazprom ile CNPC arasında Sibirya’nın Gücü hattının kapasitesini yılda 44 milyar metreküpe çıkarma ve Doğu Rotası hattı üzerinden sevkiyatı da 10’dan 12 milyar metreküpe çıkarma konusunda anlaşmalar imzalandı.” ifadesini kullandı.

Anlaşmalar konusunda Rus gazına yönelik belirlenen fiyatla ilgili detayları ilerleyen zamanlarda paylaşacaklarını belirten Miller, ödemelerin yüzde 50 ruble yüzde 50’de yabancı para birimiyle yapıldığını söyledi.

Miller, Çin’e sevkiyatın Doğu Sibirya, Avrupa’ya sevkiyatın ise Batı Sibirya bölgelerinden yapıldığına işaret ederek, bu nedenle Çin’e sevk edilen Rus gazının fiyatının coğrafi yakınlık nedeniyle Avrupa’ya kıyasla daha düşük kaldığını kaydetti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 417,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Yarın Mevlit Kandili
Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 25 sanık hakim karşısında
Emine Erdoğan'dan Çin'de katıldıkları programlara ilişkin video paylaşımı
MEB, "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" başlıklı bülten yayımladı

Benzer haberler

Rusya-Ukrayna barışına giden yolda şartlar neler?

Rusya-Ukrayna barışına giden yolda şartlar neler?

Türkiye 55 sondaj kulesiyle hidrokarbon arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Flightradar24 verilerine göre, von der Leyen'in dünkü uçuşunda GPS kalitesi "iyiydi"

Rusya ve Çin doğal gaz sevkiyatının artırılması konusunda anlaştı

Rusya ve Çin doğal gaz sevkiyatının artırılması konusunda anlaştı
ABD Hazine Bakanı Bessent, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların değerlendirildiğini belirtti

ABD Hazine Bakanı Bessent, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların değerlendirildiğini belirtti
Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde "Tiencin Deklarasyonu" kabul edildi

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde "Tiencin Deklarasyonu" kabul edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet