Emine Erdoğan: Kadir Gecesi, yolumuzun Kur'an nuruyla aydınlanmasının başlangıcıdır
Emine Erdoğan, "Kadir Gecesi, insanlığın İslam'la şereflendirilmesinin, yolumuzun Kur'an nuruyla aydınlanmasının başlangıcıdır. Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
#KadirGecesi pic.twitter.com/WupIQgl1Sh— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 8, 2021
Emine Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadir Gecesi, insanlığın İslam'la şereflendirilmesinin, yolumuzun Kur'an nuruyla aydınlanmasının başlangıcıdır. Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.