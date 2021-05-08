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Emine Erdoğan: Kadir Gecesi, yolumuzun Kur'an nuruyla aydınlanmasının başlangıcıdır

Emine Erdoğan, "Kadir Gecesi, insanlığın İslam'la şereflendirilmesinin, yolumuzun Kur'an nuruyla aydınlanmasının başlangıcıdır. Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Elif Küçük   | 08.05.2021
Emine Erdoğan: Kadir Gecesi, yolumuzun Kur'an nuruyla aydınlanmasının başlangıcıdır

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Emine Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadir Gecesi, insanlığın İslam'la şereflendirilmesinin, yolumuzun Kur'an nuruyla aydınlanmasının başlangıcıdır. Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

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