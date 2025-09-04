İletişim Başkanı Duran'dan, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sivas Kongresi'ne ilişkin, "106 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz, birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini güçlendirerek aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Ankara
Duran, NSosyal hesabından, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'in kurulmasında tarihi dönüm noktalarından olan Sivas Kongresi'nin, milletin istiklal ve hürriyet iradesinin en güçlü ifadelerinden biri olduğunu belirtti.
Kongrede alınan kararların Anadolu'nun dört bir yanında yankılanarak Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini daha da alevlendirdiğini aktaran Duran, şunları kaydetti:
"106 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini güçlendirerek aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."