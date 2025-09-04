Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin’de sektör temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuşuyor.
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sivas Kongresi'ne ilişkin, "106 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz, birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini güçlendirerek aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
İletişim Başkanı Duran'dan, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü mesajı

Ankara

Duran, NSosyal hesabından, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'in kurulmasında tarihi dönüm noktalarından olan Sivas Kongresi'nin, milletin istiklal ve hürriyet iradesinin en güçlü ifadelerinden biri olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kongrede alınan kararların Anadolu'nun dört bir yanında yankılanarak Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini daha da alevlendirdiğini aktaran Duran, şunları kaydetti:

"106 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini güçlendirerek aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

