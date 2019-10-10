Euro
6.50
Dolar
5.90
BIST 100
97,612.24
Altın
1,496.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Diyanet namaz vakitlerinde birliği sağlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca, namaz vakitleri konusunda Müslümanlar arasındaki ihtilafları ortadan kaldırmak ve birliği temin etmek amacıyla 2020 yılında geniş katılımlı kongre yapılmasının planlandığı bildirildi.

Süleyman Tunç   | 10.10.2019
Diyanet namaz vakitlerinde birliği sağlayacak

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığınca, namaz vakitleri konusunda Müslümanlar arasındaki ihtilaflara son vermek ve birliği temin etmek amacıyla 2020 yılında geniş katılımlı bir kongre yapılmasının planlandığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Avrupa'nın pek çok bölgesinde yılın bazı dönemlerinde namaz vakitlerinin hiç oluşmadığı ya da çok erken veya geç oluşmasından kaynaklı olarak vakitlerin tespitinde sorunların yaşandığına işaret edildi.

Vakit problemini Kur'an ve sünnet ışığında çözmeye çalışan ilim adamlarının pek çok farklı görüş ve uygulama ortaya koyması nedeniyle farklı takvimlerin uygulandığı, bu durumun da Müslümanlar arasında ihtilaf yaşanmasına neden olduğu aktarılan açıklamada, başkanlığın ihtilafları ortadan kaldırmak ve Müslümanların birliğini temin etmek amacıyla 2020 yılında geniş katılımlı bir kongre yapmayı planladığı vurgulandı.

Açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunca kongre hazırlıklarını yürütmek için alanında uzman din adamları ve astronomlardan oluşan ilmi komisyon kurulduğu kaydedildi.

Komisyonun, kongre çalışmalarına altyapı oluşturması amacıyla 28-30 Eylül tarihlerinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında fecir ve şafak gözlemi yaptığı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi amacıyla ışık kirliliğinin nispeten az ve ufkun açık olduğu Bolu ili Gerede ilçesinin yüksek mevkileri gözlem yeri olarak tercih edildi. Yapılan gözlemler sonucunda, başkanlığımız tarafından belirlenen imsak ve yatsı vakitlerinin doğruluğu bir kez daha gözlem ekibi tarafından teyit edilmiş oldu. Diğer taraftan gözlem heyeti, safer ayının ilk hilalini de gözleme imkanı buldu. Bölgede, ayın güneşten 49 dakika sonra batacağı ve güneş battığı anda hilalin 8 derece 12 dakika ufkun üstünde bulunacağı hesapla tespit edilmişti. Astronomik hesaplara uygun olarak hilal, Türkiye’nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyadan görüldü."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem

Benzer haberler

Diyanet namaz vakitlerinde birliği sağlayacak

Diyanet namaz vakitlerinde birliği sağlayacak

Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak

Cezaevlerinde FETÖ ve DEAŞ'a karşı bilinçlendirme eğitimi

'Din görevlileri Anadolu'da İslam medeniyetine büyük katkı sağladı'

'Din görevlileri Anadolu'da İslam medeniyetine büyük katkı sağladı'
Engelsiz cami sayısı 20 bine yaklaştı

Engelsiz cami sayısı 20 bine yaklaştı
Camilerde artık her gün ders var

Camilerde artık her gün ders var