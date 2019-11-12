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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Peygamber Efendimiz kurtuluşumuza vesile olacaktır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Peygamber Efendimiz inşallah bizim kurtuluşumuza vesile olacaktır. Onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'e uymak, onun ilkeleriyle amel etmek kurtuluşumuzu sağlayacaktır." dedi.

Kemal Karagöz,Volkan Kaşik   | 12.11.2019
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Peygamber Efendimiz kurtuluşumuza vesile olacaktır Fotoğraf: Kemal Karagöz / AA

Adıyaman

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Adıyaman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mevlid-i Nebi'nin, Hazreti Muhammed'in doğum günü olduğunu ifade eden Erbaş, şunları söyledi:

"Bizim kutladığımız bu hafta da Peygamber Efendimizin doğum gününün seneyi devriyesi olması münasebetiyledir. Bütün İslam dünyasında aynı gün ve aynı hafta kutlanmış olması bir bereket ortaya çıkarmaktadır. İnşallah Peygamber Efendimizin insanlığa kazandırdığı değerleri yeniden hatırlamış ve hatırlatmış oluruz. Onun yolunda hem gençlerimizin hem çocuklarımızın yürümüş olması bizim için bir kurtuluş vesilesidir. Zaten amacımız yeryüzüne imtihan olmak için gönderilişimizi yeniden hatırlamak ve bu imtihanı kazanmak için çabalamak, gayret sarf etmektir. Peygamber Efendimiz inşallah bizim kurtuluşumuza vesile olacaktır. Onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'e uymak, onun ilkeleriyle amel etmek kurtuluşumuzu sağlayacaktır. Ben tekrar Adıyamanlı kardeşlerime bu Mevlid-i Nebi Haftasında Peygamber Efendimizi anlamak, onun ilkelerini daha çok yerine getirmek noktasında gayret içerisinde olmamız gerektiğini hatırlatıyor ve hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Mevlid-i Nebi Haftamız hayırlı olsun, mübarek olsun inşallah."

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise Mevlid-i Nebi Haftası'nda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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