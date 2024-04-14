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Kültür

Adıyaman'ın tarihi ören yerleri bayram tatilinde 45 bin kişiyi ağırladı

Adıyaman'daki tarihi ören yerleri, Ramazan Bayramı tatilinde 45 bin kişiyi ağırladı.

Orhan Pehlül  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Adıyaman'ın tarihi ören yerleri bayram tatilinde 45 bin kişiyi ağırladı Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

"Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı, geçmişi 1800 yıla dayanan Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti, Arsemia Ören yeri ve Kraliçeler mezarlarının olduğu Karakuş Tümülüsü, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerce ilgi gördü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kentteki ören yerlerini bayram tatili süresince 45 bin kişi ziyaret etti. Nemrut Dağı 12 bin 500, Arsemia Ören yeri 10 bin, Karakuş Tümülüsü 10 bin, Cendere Köprüsü 10 bin ve Perre Antik Kenti 2 bin 500 kişiyi ağırladı.

Tarihi mekanlara gelen ziyaretçiler Nemrut Dağı'nda kar topu oynadı, hatıra fotoğrafı çektirip güneşin doğuşu ile batışını izledi.

Ziyaretçilerden Zeynep Çöllüoğlu, AA muhabirine, bayram tatilinde Nemrut Dağı'nı görmeye geldiğini söyledi.

Rusya'dan gelen Nail Yaminov ise Adıyaman'daki tarihi ören yerlerini gezdiğini ve beğendiğini ifade etti.

Aydın Güleş de bayram tatilini Güney Doğu Anadolu'da geçirmek istediğini ve Nemrut'a geldiğini kaydetti.

Ziyaretçilerden Binnur Yavuz, Adıyaman'ın tarihini çok beğendiğini, Nemrut'taki devasa heykellerden etkilendiğini söyledi.

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