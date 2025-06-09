Dolar
39.22
Euro
44.79
Altın
3,320.45
ETH/USDT
2,531.00
BTC/USDT
107,522.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yollarda bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor - Anadolu Otoyolu Kocaeli mevkisi Bekirdere Rampası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.
logo
Yaşam

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’ni bayram tatilinde binlerce kişi ziyaret etti

Restorasyon sürecinin ardından kapılarını tekrar açan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kurban Bayramı tatili süresince binlerce ziyaretçi ağırladı.

Gökhan Güçüklüoğlu  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’ni bayram tatilinde binlerce kişi ziyaret etti Fotoğraf: Gökhan Güçüklüoğlu/AA

Sinop

13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatraz'ı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, kenti ziyaret edenlerin ilk durağı oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

5 yılın ardından yeniden kapılarını açarak ziyaretçi kabulüne başlayan tarihi yapıyı gezmek isteyen yerli ve yabancı turistler, müze girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanda oluşturulan özel sergileme bölümleri ile müze içerisinde yer alan koğuşlar ve zindanları gezen ziyaretçiler, tarihe yolculuk yapma fırsatı buldu.

65 yaş üzeri ve 18 yaş altı çocuklar ile öğrencilerin ücretsiz gezebildikleri tarihi yapı, 4 günde 8 bine yakın ziyaretçi ağırladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
İstanbul'da bayramın son gününde toplam 79 kişi hastanelere başvurdu
Kurban Bayramı'nın dördüncü günü vatandaşlar kabir ziyaretlerine devam etti
Anadolu Otoyolu'nda 7 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında
İstanbul'daki havalimanlarında bayram tatili dönüş yoğunluğu

Benzer haberler

İstanbul'da bayramın son günü vatandaşlar sahil ve parklarda vakit geçirdi

İstanbul'da bayramın son günü vatandaşlar sahil ve parklarda vakit geçirdi

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’ni bayram tatilinde binlerce kişi ziyaret etti

Mersin sahillerinde bayramın son günü hareketlilik yaşanıyor

Kurban Bayramı'nın üçüncü günündeki 722 trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı'nın üçüncü günündeki 722 trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti
İshak Paşa Sarayı bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor

İshak Paşa Sarayı bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor
Trabzon'u 2025 yılının ilk 5 ayında 115 bin 350 kişi ziyaret etti

Trabzon'u 2025 yılının ilk 5 ayında 115 bin 350 kişi ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet