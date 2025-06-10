Adıyaman'ın adacıkları "Maldivler"i andırıyor
Adıyaman'daki Atatürk Baraj Gölü içinde bulunan yükselti ve adacıklar adeta "Maldivler"i andırıyor.
Adıyaman
Baraj gölü içinde bulunan yükseltiler, havaların ısınması sonucu suyun azalmasıyla adacıklara dönüşüyor.
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Havadan görüntülenen bölge, toprağının beyazı ve turkuaz rengi sularıyla adeta görsel şölen oluşturuyor.
Maldivler'i andıran bölge, doğa tutkunu fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.
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