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Yaşam

Adıyaman'ın adacıkları "Maldivler"i andırıyor

Adıyaman'daki Atatürk Baraj Gölü içinde bulunan yükselti ve adacıklar adeta "Maldivler"i andırıyor.

Ali Gazel  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Adıyaman'ın adacıkları "Maldivler"i andırıyor Fotoğraf: Ali Gazel - AA

Adıyaman

Baraj gölü içinde bulunan yükseltiler, havaların ısınması sonucu suyun azalmasıyla adacıklara dönüşüyor.

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Havadan görüntülenen bölge, toprağının beyazı ve turkuaz rengi sularıyla adeta görsel şölen oluşturuyor.

Maldivler'i andıran bölge, doğa tutkunu fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.

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