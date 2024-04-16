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Kültür

Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırları içerisinde yer alan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı Ören Yeri'nde turizm sezonu açıldı.

Orhan Pehlül  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri ile Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nda, ziyaretçilere karanfil dağıtarak ören yerinin önemini anlattı.

Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Bölgeye bu yıl yoğun ziyaretçi beklediklerini ifade eden Tığlı, "Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerle Nemrut Dağı'nda ziyaretçilerimize karanfil dağıttık. 9 günlük bayram tatili süresince kentimiz 45 bin ziyaretçi ağırladı. Burası çok büyük bir destinasyon, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Erkan Ölmez, İstanbul'dan Nemrut Dağı'na güneşin batışını izlemeye geldiğini belirtti.

Fransız Simon Pusebesti de Nemrut Dağı'na çıkarken zorlandığını, dev heykellerden çok etkilendiğini söyledi.

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