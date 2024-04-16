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Kültür

"Çingene Kızı" bayram tatilinde ziyaretçi sayısında rekor üzerine rekor kırdı

Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerinde tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunun kırıldığı Zeugma Mozaik Müzesi'ni 9 günlük tatilde yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti.

Adsız Günebakan  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
"Çingene Kızı" bayram tatilinde ziyaretçi sayısında rekor üzerine rekor kırdı Fotoğraf: Adsız Günebakan - AA

Gaziantep

Başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 40 bin kişiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

"Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaiklerin sergilendiği müze, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 5 bin 660 ziyaretçi sayısıyla kırılan tüm zamanların günlük rekor ziyaretçi sayısı, bayramın üçüncü gününde 6 bin 220'ye çıktı.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, çağdaş müzecilik anlayışıyla açılan Zeugma Mozaik Müzesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli müzelerinden biri olduğunu söyledi.

Müzede Roma ve Yunan mitolojisinin en önemli üç boyutlu ve 13 farklı renk skalasından oluşan mozaiklerinin yer aldığını anlatan Çomak, yılbaşından bu yana ziyaretçi yoğunluğunun giderek arttığını ifade etti.

"Tüm zamanların rekor sayısına ulaştık"

Çomak, ziyaretçi yoğunluğunun bayram tatilinde arttığını aktararak, şöyle konuştu:

"Bu ivmenin yıl sonuna kadar artacağını düşünüyoruz. Bayramda çok büyük, yoğun bir ilgi vardı. 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bayramın ikinci günü 5 bin 660 rakamına ulaşmıştık, üçüncü gün daha da yoğun ilgi vardı ve 6 bin 220 ziyaretçiyi ağırlayarak tüm zamanların rekor sayısına ulaştık. Bayramın 3'üncü gününde ise tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu tazeledik."

Bu yıl ülke genelinde ve bölgede turizmin canlandığını dile getiren Çomak, "Yılbaşından bu yana 93 bin ziyaretçi ağırladık. Özellikle ilkbahar ve sonbahar müzemizin en yoğun ziyaretçi aldığı dönem. 2022 yılındaki 440 bin ziyaretçi rekorunu 2024 yılında tazeleyip geçmeyi ve en az 500 bin ziyaretçiyi bekliyoruz." dedi.

Çomak, yerli ve yabancı turistlerin kentte ilk uğradığı yerlerin başında Zeugma'nın geldiğini ifade ederek hem bölge hem de ülke turizmi açısından lokomotif müzelerden biri olduğunu vurguladı.

Ziyaretçiler memnun

İstanbul'dan gelen Emel Özdemir ise müzeyi çok beğendiklerini ve herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Reyhan Kaplan da emekli olduktan sonra eşiyle Türkiye'yi tanımaya başladıklarını belirterek, "Güneydoğu turuna çıktık ve ilk yerimiz de Zeugma. Çok beğendim, o günkü şartlarda küçücük taşları renklerine göre ayırıp mozaikleri bu kadar dizayn etmiş olmaları inanılmaz. Sadece Türkler değil, yabancıların da bu müzeyi gezmesi lazım." diye konuştu.

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