Euro
9.83
Dolar
8.17
BIST 100
1,350.35
Altın
1,779.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vefat eden amcası son yolculuğuna uğurlandı

Eyüp Elevli   | 21.04.2021
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vefat eden amcası son yolculuğuna uğurlandı

Ordu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vefat eden amcası Abdullah Erbaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle dün evinde vefat eden Abdullah Erbaş'ın cenazesi, Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşilyurt Camisi'nden kaldırıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cenaze namazı kıldırdığı Abdullah Erbaş, aynı mahalledeki kabristanlığa defnedildi.

Cenazeye, Erbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kabadüz Kaymakam Vekili Hasan Erdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kendinizi ölümle baş başa görüyorsunuz'
İsrail’de hayat aşı sayesinde normale dönmeye başladı
En mutlu anın tanığı ebeler Kovid-19 sürecinde de fedakarca çalışıyor
Kovid-19'u atlatan 91 yaşındaki Gençdoğan: Nefes alamıyordum ve soğuktan öleceğimi zannettim
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 295 bini aştı

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vefat eden amcası son yolculuğuna uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vefat eden amcası son yolculuğuna uğurlandı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur son yolculuğuna uğurlandı

İSAV Başkanı Prof. Dr. Ali Özek, son yolculuğuna uğurlandı

Suriyeli kanaat önderi Prof. Dr. Mustafa Müslim'in cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi

Suriyeli kanaat önderi Prof. Dr. Mustafa Müslim'in cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi
Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek vefat etti

Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek vefat etti
Suriyeli kanaat önderi Mustafa Müslim, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Suriyeli kanaat önderi Mustafa Müslim, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti