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Rusya'da hayatını kaybeden dağcıların cenazeleri defnedildi

Rusya'da tırmandıkları Elbrus Dağı'nda yaşamını yitiren dağcılar Mehmet Kocaakça ve Op. Dr. Kazım Güler'in cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

Fatih Hepokur  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Rusya'da hayatını kaybeden dağcıların cenazeleri defnedildi Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Rusya'daki işlemlerin ardından İstanbul'a, sonra da Antalya'ya getirilen Mehmet Kocaakça'nın cenazesi, havalimanında aile tarafından teslim alındı.

Kocaakça'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'ne getirildi.

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Ahmetler Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaakça'nın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kocaakça'nın ailesi, yakınları, dağcı arkadaşlarının yanı sıra CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Elbrus Dağı'nda yaralı olarak kurtarılan Cihan Yıldırım da arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Yıldırım, cenaze defnedilirken üzüntü yaşadı.

Defin sonrası Kocakça'nın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Rusya'da hayatını kaybeden dağcılardan Güler'in cenazesi Bursa'da defnedildi

Yaşamını yitiren 2 dağcıdan Op. Dr. Kazım Güler'in cenazesi de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde toprağa verildi.

Bursa'da özel bir hastanede göz doktoru olan Güler'in cenazesi, Rusya'daki işlemlerinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yiğitali Mahallesi'ne getirildi.

Yiğitali Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Güler'in cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Güler'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Defin sonrası Güler'in ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Olay

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 dağcı 22 Nisan'da Rusya'daki Elbrus Dağı'na tırmanmış, zirve dönüşünde havanın aniden kötüleşmesi üzerine ikiye ayrılan ekipten Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu güvenli şekilde aşağı inmiş, Cihan Yıldırım, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler ise dağın yukarısında mahsur kalmıştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Cihan Yıldırım yaralı bulunmuş, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı. 

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