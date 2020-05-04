Euro
7.68
Dolar
7.03
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin taciz edildiği' iddiasına tepki

Dışişleri Sözcüsü Aksoy, "Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 04.05.2020
Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin taciz edildiği' iddiasına tepki Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'u taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasını yalanladı.

Sözcü Aksoy, konuya ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Türk savaş uçaklarının Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra ettiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 82'ye yükseldi
İtalya Kovid-19'la mücadelede 2. aşamaya geçti
Kovid-19 salgını Batı'yı daha ağır bir bilançoyla karşı karşıya bıraktı
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı sona erdi
Çin Kovid-19'un Vuhan'daki labotuvardan çıktığı iddialarına kanıt istiyor

Benzer haberler

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin taciz edildiği' iddiasına tepki

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin taciz edildiği' iddiasına tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan başkonsoloslarla Kovid-19 video konferansı

Dışişlerinden Kazakistan'ın THY ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı: Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini haddini bilmeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini haddini bilmeye davet ediyoruz
Dışişlerinden ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu raporuna tepki

Dışişlerinden ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu raporuna tepki

Çavuşoğlu, 'Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, 'Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı'na katıldı