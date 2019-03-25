Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.33
Dolar
5.58
BIST 100
99,325.92
Altın
1,321.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığı: ABD yönetiminin Golan Tepeleri kararını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "ABD yönetiminin Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan   | 25.03.2019
Dışişleri Bakanlığı: ABD yönetiminin Golan Tepeleri kararını şiddetle kınıyoruz

Aksaray

 Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasını şiddetle kınadı. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Golan Tepeleri'yle ilgili aldığı karar kınandı.

Açıklamada, "ABD Yönetimi'nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, başta 497 (1981) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı olmak üzere, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden kararın, ABD yönetiminin Ortadoğu'da çözümün değil, sorunun parçası olmaya yönelik tutumunu sürdürdüğünü gösterdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu karar, Suriye'nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini beyhude şekilde meşrulaştırmaya çalışarak bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürüklemek yerine, BM Şartı'nda kayıtlı temel prensiplere ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına riayet etmek uluslararası toplumun tüm üyelerinin temel bir sorumluluğudur." 

ABD Başkanı Donald Trump, bugün "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Afrika’da siyasi istikrarın göstergesi: Nijerya ve Senegal seçimleri
Enerji savaşları: ABD-Rusya
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı

Benzer haberler

CHP'den ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki

CHP'den ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki

'ABD Başkanı İsrail hükümetinin sözcüsü gibi davranıyor'

'Herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir'

'İşgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur'

'İşgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur'
'Trump'ın Golan Tepeleri kararını kabul etmemiz mümkün değil'

'Trump'ın Golan Tepeleri kararını kabul etmemiz mümkün değil'
'Golan Tepeleri İsrail değil, Suriye toprağıdır'

'Golan Tepeleri İsrail değil, Suriye toprağıdır'