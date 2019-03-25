Gazze'de ateşkes sağlandı
Hamas, Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlandığını duyurdu.
Gazze
Hamas, Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlandığını duyurdu.
- İsrail Gazze'yi vuruyor
- İsrail'e roket saldırısının ardından Gazze'de tedirgin bekleyiş sürüyor
- İsrail ordusu Gazze sınırındaki birliklerini takviye ediyor
- İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
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