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Dünya

Gazze'de ateşkes sağlandı

Hamas, Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlandığını duyurdu.

Yaser Albanna,Hacer Başer   | 25.03.2019
Gazze'de ateşkes sağlandı

Gazze

İsrail güçleri Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bazı noktaları bombalaması sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Hamas, Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlandığını duyurdu.

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