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Dünya

İsrail uçakları Heniyye'nin Gazze'deki ofisini bombaladı

Yerel kaynaklara göre, İsrail savaş uçakları Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Gazze'deki ofisini bombaladı.

Safiye Karabacak   | 25.03.2019
İsrail uçakları Heniyye'nin Gazze'deki ofisini bombaladı

Gazze

Yerel kaynaklara göre, İsrail savaş uçakları Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Gazze'deki ofisini bombaladı.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yer alan Heniyye'nin ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı belirtildi. 

Saldırı anında Hamas lideri Heniyye'nin ofiste olmadığı bildirildi. 

Öte yandan İsrail ordusu, Heniyye'nin ofisinin vurulduğunu doğruladı. 

İsrail güçleri, bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından akşam saatlerinde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başlamıştı.

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