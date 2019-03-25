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Dünya

Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyan kararı imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzaladı.

Hakan Çopur   | 25.03.2019
Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyan kararı imzaladı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzaladı.

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