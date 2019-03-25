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Dünya

Türk Kızılayı Yemen'de 8 bini aşkın gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılayı, Yemen'de iç göçmenlere 8 binden fazla gıda kolisi dağıttı.

Gülşen Topçu   | 25.03.2019
Türk Kızılayı Yemen'de 8 bini aşkın gıda kolisi dağıttı

Yemen

Türk Kızılayı, Yemen'in Marib ve El-Cevf kentlerindeki iç göçmenlere 8 binden fazla gıda kolisi dağıttı.

Marib'deki İkra İlköğretim Okulu ve En-Nasr Mülteci Kampı'nda gerçekleşen dağıtma işlemine Türk Kızılayı Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, Kızılay Mali İşlerinden Sorumlu Murat Kaya, İsticabe Yardım Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullah Bacemale ile Derneğin Marib Şube Müdürü Nesibe el-Gassani katıldı.

AA muhabirine konuşan Aydın, çarşamba günü başladıkları dağıtım işlemini bugün tamamladıklarını ifade etti.

Aydın, gıda kolilerinden 2 bin 145'inin Marib'deki iç göçmenler, öğretmenler ile İslami ilimler tahsil eden öğrencilere, bin kolinin İkra İlköğretim Okulu'na, bin 145'inin Sana, Reyma ve El-Beyda kentlerinden gelen göçmenlere dağıtıldığını söyledi.

Türk halkının Yemen halkına yaptığı sınırsız yardımları öven Gassani de Marib ve diğer kentlerdeki iç göçmen ailelerin sıkıntılarını büyük ölçüde hafifleten bu yardımların devam etmesini istediklerini kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



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