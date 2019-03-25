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Dünya

ABD‘nin Suriye Temsilcisi Jeffrey: YPG'den arındırılmış güvenli bölge için Türkiye ile çalışıyoruz

ABD‘nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye'de sınır boyunca belirli bir mesafede "YPG'den arındırılmış güvenli bölge" konusunda Türkiye ile çalıştıklarını açıkladı.

Kasım İleri   | 25.03.2019
ABD‘nin Suriye Temsilcisi Jeffrey: YPG'den arındırılmış güvenli bölge için Türkiye ile çalışıyoruz

Washington

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile Suriye'de güvenli bölge üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye ile üzerinde çalıştığımız şey, Türkiye sınırı boyunca belirli bir mesafede YPG'nin olmadığı güvenli bir bölge kurmaktır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jeffrey, ülkesinin Suriye'deki hedefinin DEAŞ'ın kalıcı şekilde yenilmesi olduğunu belirterek, "Bugün buna çok yakınız ancak halen DEAŞ hücrelerinin olduğunu ve DEAŞ'ın bazı insanların akıllarında varlığını sürdürdüğünü biliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Jeffrey, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına değinerek, "Oldukça sınırlı sayıda kuvvetimiz şu aşamada netleştirilmemiş bir süre boyunca temizlik operasyonları ve DEAŞ'a karşı istikrar operasyonlarını devam ettirmek üzere (Suriye'de) kuzeydoğuda ve El Tanif'te kalacaklar." şeklinde konuştu. 

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin soruları yanıtlayan Jeffrey, "Silahlı güçlerin çekilmesi başladı. Kuvvet sayısı orada kalacak nihai sayıya doğru iniyor." ifadesini kullandı. 

YPG'nin olmadığı güvenli bölge

ABD'nin bölgedeki ortakları ile çalışmaya devam edeceğini dile getiren Jeffrey, Türkiye sınırında kurulacak güvenli bölgeye ilişkin detayları da açıkladı. 

Jeffrey, şu ifadeleri kullandı: 

"Türkiye ile üzerinde çalıştığımız şey, Türkiye sınırı boyunca belirli bir mesafede YPG'nin olmadığı güvenli bir bölge kurmaktır çünkü Türkiye, YPG ve onun PKK ile olan bağları konusunda oldukça huzursuz, bunu anlıyoruz ancak aynı zamanda aralarında Kürtlerin de bulunduğu SDG ortaklarımıza kötü muamele edilmesini de istemiyoruz. Herkesin ihtiyacı karşılansın istiyoruz." 

Koalisyon ortaklarından, Suriye'de DEAŞ ile mücadeleye verdikleri desteği devam ettirmelerini istediklerini ve oldukça iyi yanıtlar aldıklarını anlatan Jeffrey, ülkede kalacak koalisyon kuvvetlerine ilişkin de şunları dile getirdi:

"Biz barış gücü veya buna benzer bir şey için bir koalisyon aramıyoruz. Koalisyon personelinden bizim Suriye'deki DEAŞ ile mücadele operasyonlarımıza verdikleri katkıyı devam ettirmelerini ve artırmalarını istiyoruz ve oldukça iyi karşılıklar da aldık ancak ilk misyon DEAŞ ile mücadele, DEAŞ'ın yenilmesidir. Herhangi bir güvenli bölgede faaliyet göstermek değildir."

DEAŞ elebaşı Bağdadi

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin nerede olduğuna ilişkin soru üzerine Jeffrey, terör örgütü elebaşının nerede olduğunu henüz bilmediklerini ve Bağdadi'nin öldürülmesinin kendileri için öncelik olduğunu söyledi.


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