Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD hasmane tutum sergilerse karşı adımlar atarız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35'lerin verilmemesi halinde, Türkiye'nin kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidereceğini söyledi.
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız"
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.