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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD hasmane tutum sergilerse karşı adımlar atarız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız." dedi.

Tuğrul Çam   | 22.07.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD hasmane tutum sergilerse karşı adımlar atarız

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35'lerin verilmemesi halinde, Türkiye'nin kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidereceğini söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız" 

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