Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun: Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, "Anavatanları Kafkasya'dan sökülüp atıldıkları bu elim hadisede hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Çerkes sürgününün 155. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Çerkes sürgününün acısı, üzerinden 155 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Anavatanları Kafkasya'dan sökülüp atıldıkları bu elim hadisede hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.