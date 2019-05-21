Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.76
Dolar
6.05
BIST 100
85,148.75
Altın
1,272.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun: Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, "Anavatanları Kafkasya'dan sökülüp atıldıkları bu elim hadisede hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 21.05.2019
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun: Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Çerkes sürgününün 155. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Çerkes sürgününün acısı, üzerinden 155 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Anavatanları Kafkasya'dan sökülüp atıldıkları bu elim hadisede hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'
ABD ticaret savaşlarında mevzi kazanıyor
Basra’dan Doğu Akdeniz’e stratejik hamleler: Savaş kapıda mı?

Benzer haberler

'Türkiye'nin politika ve tezlerini Amerikalılara anlatacağız'

'Türkiye'nin politika ve tezlerini Amerikalılara anlatacağız'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ABD'de panel serisi

'19 Mayıs 1919 cesaret ve inançla tarihin akışını değiştirenlerin günüdür'

'Kırım Tatarları ile Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz'

'Kırım Tatarları ile Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz'
TBMM'ye yönelik saldırı girişimine ilişkin Altun'dan açıklama

TBMM'ye yönelik saldırı girişimine ilişkin Altun'dan açıklama
'Türkiye ile ilgili haber yazarken görüşlerinizin hepsini 'olağan şüpheliler'den almayın'

'Türkiye ile ilgili haber yazarken görüşlerinizin hepsini 'olağan şüpheliler'den almayın'