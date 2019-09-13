Euro
6.29
Dolar
5.68
BIST 100
103,093.80
Altın
1,498.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldesinde toplanan Filistinliler, Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenliyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanına suikast timine mühimmat veren eski asker adliyede

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö. adliyeye sevk edildi.

Yusuf Soykan Bal   | 13.09.2019
Cumhurbaşkanına suikast timine mühimmat veren eski asker adliyede

İzmir

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de saklandığı evde gözaltına alındıktan sonra İzmir'e getirilen Abdülkadir Ö (29), İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne gönderildi.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden ihraç edilen eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö'nün, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 No'lu Cephaneliği'nden, TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris giden MAK timine mühimmat verdiği yönünde deliller elde edilmesi üzerine soruşturma başlatmıştı.

Eskişehir'de olduğu belirlenen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış

Benzer haberler

Cumhurbaşkanına suikast timine mühimmat veren eski asker adliyede

Cumhurbaşkanına suikast timine mühimmat veren eski asker adliyede

'Darbeci helikopter pilotları hedef gözeterek ateş etti'

Darbeci yarbay 'Türkiye yarın güzel bir güne uyanacak' demiş

FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında karar

FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında karar
FETÖ'nün şifreli 'Büyük Mazi'si ABD'de çözülecek

FETÖ'nün şifreli 'Büyük Mazi'si ABD'de çözülecek
Tırları durdurmak için 7 MİT görevlisini dinlemişler

Tırları durdurmak için 7 MİT görevlisini dinlemişler