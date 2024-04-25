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Çöl tozu İzmir'de gece etkisini sürdürdü

İzmir'de çöl tozu gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Metin Aydemir  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Çöl tozu İzmir'de gece etkisini sürdürdü

İzmir

Afrika üzerinden gelen çöl tozu, kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya neden oluyor.

Şehir merkezinde ve bazı bölgelerde gece görüş mesafesi azaldı.

Çöl tozunun, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye sınırında 1-2 gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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