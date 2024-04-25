Çöl tozu İzmir'de gece etkisini sürdürdü
İzmir'de çöl tozu gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.
İzmir
Afrika üzerinden gelen çöl tozu, kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya neden oluyor.
Şehir merkezinde ve bazı bölgelerde gece görüş mesafesi azaldı.
Çöl tozunun, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye sınırında 1-2 gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.