Euro
9.81
Dolar
8.43
BIST 100
1,133.59
Altın
1,893.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Sitesi Doğanlar Apartmanı Rıza Bey Apartmanı İzmir'de meydana gelen depremin şiddeti işyeri kameralarına yansıdı
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım: Geçmiş olsun canım yavrum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ilgili "Seni ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum." paylaşımında bulundu.

Andaç Hongur   | 02.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım: Geçmiş olsun canım yavrum

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan, resmi Twitter hesabından Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastane odasından el salladığı görüntülerini paylaştığı mesajında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..." ifadelerine yer verdi.

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile üç çocuğu depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmış, oğlu Umut Perinçek hayatını kaybetmiş ve enkaz altındaki diğer çocuğu Elif Perinçek'e de ulaşmak için çalışmalar hızlandırılmıştı.

Elif'in enkazdan çıkarken arama kurtarma ekibi görevlilerinin parmağını tutup hayata sarılması depremzedeler için umut olmuştu.

 
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 302 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'un bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 bin 505'e yükseldi
Fransa'da Bilim Kurulundan "salgında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği" uyarısı

Benzer haberler

AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız barınma alanlarındaki çadırlara yerleşebilir

AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız barınma alanlarındaki çadırlara yerleşebilir

'Pelerinsiz kahramanlar'ın barınma ve koordinasyon merkezi AA tarafından görüntülendi

İzmir depreminde yıkılan binalarda 'beton kalitesizliği' tespiti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım: Geçmiş olsun canım yavrum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım: Geçmiş olsun canım yavrum
DASK İzmir'de ilk ödemelere başladı

DASK İzmir'de ilk ödemelere başladı

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı