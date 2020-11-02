Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım: Geçmiş olsun canım yavrum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ilgili "Seni ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum." paylaşımında bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ilgili paylaşım yaptı.
- İzmir'de 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı
- Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'ten hayata yeniden merhaba
Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2020
Geçmiş olsun canım yavrum... pic.twitter.com/cQSdZp6T8G
Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile üç çocuğu depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmış, oğlu Umut Perinçek hayatını kaybetmiş ve enkaz altındaki diğer çocuğu Elif Perinçek'e de ulaşmak için çalışmalar hızlandırılmıştı.
Elif'in enkazdan çıkarken arama kurtarma ekibi görevlilerinin parmağını tutup hayata sarılması depremzedeler için umut olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.