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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayaz ve Nupelda'nın babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren Ayaz ve Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.

Buket Güven   | 20.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayaz ve Nupelda'nın babasına taziye telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ayaz ve Nupelda'ya Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı dileğinde bulundu. 

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