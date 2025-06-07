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Somali halkı zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye'ye müteşekkir

Terör örgütü Eş-Şebab’a bağlı silahlı gruplar ile merkezi hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalar ve kıtlık sebebiyle zor günler geçiren Somali’de halk, zor zamanlarında kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye’ye büyük sempati duyuyor.

Ali Ebubekir Tokcan  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Somali halkı zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye'ye müteşekkir Fotoğraf: Ali Ebubekir Tokcan/AA

Mogadişu

Yıllardır devam eden iç savaş sebebiyle her alanda sıkıntılar yaşanan ülkede, kuraklığın beraberinde getirdiği kıtlık sebebiyle nüfusun önemli bir kısmı, gıda yardımına muhtaç bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

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Yetersiz beslenme ve Kolera gibi çeşitli hastalıklarla da mücadele edilen ülkede, çoğunluğu mülteci kamplarında yaşayan yaklaşık 7 milyon insan acil insani yardıma muhtaç bir şekilde yaşamaya devam ediyor.

Türkiye'den çeşitli sivil toplum kuruluşları, bu Kurban Bayramı'nda da Somali'deki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar ulaştırdı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Somali Milletvekili ve Din İşleri Bakan Yardımcısı Salah Sharif Sayid Ali, zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve ülkelerini her alanda destekleyen Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Somali halkının daima minnettar kalacağını söyledi.

Türk kardeşlerinin bayramlarını aileleriyle birlikte geçirmek yerine, ihtiyaç sahibi Somalili kardeşleriyle birlikte geçirdiklerini dile getiren Ali, kurban dağıtımı, su kuyusu açma, gıda ve giyim dağıtımı ve yetim çocuklara yönelik yardımları başta olmak üzere yaptığı iyiliklerden dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Ali, sağlık alanında Türkiye’nin Somali’ye önemli katkılar sağladığını ifade ederek, başkent Mogadişu’daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bölgedeki büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini belirtti.

Milletvekili Ali, Türkiye’nin Somali’de pek çok okul açtığını, on binlerce Somalili öğrencinin de Türkiye’de eğitim gördüğünü anlattı.

Somali ve Türkiye ilişkilerinin Osmanlı dönemine kadar uzandığını hatırlatan Ali, Somali ordusunun Mogadişu’daki TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde Türk ordusu tarafından eğitildiğini ve terörle mücadele konusunda Baykar firmasının kendilerine çok büyük destek verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye yaptığı ziyaret sonrasında Türkiye-Somali ilişkilerinin çok daha ileriye taşındığının altını çizen Ali, Türkiye'nin en büyük büyükelçilik kompleksinin Somali’de olduğunu söyledi.

Ali, Türkiye'nin Somali'nin kalkınmasına yönelik önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Somali çok stratejik konumda olan bir ülke ve 3 bin 300 kilometre sahil şeridine sahip. Cumhurbaşkanımız Hasan Şeyh Mahmud önderliğindeki Somali hükümeti, Türkiye ile petrol ve doğal gaz araması konusunda anlaştı. Oruç Reis gemisi de şu anda Somali açıklarında ve yakında çalışmalarına başlayacak. Türk halkı en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman yanımızda durdu ve durmaya devam ediyor, kardeş Türk halkına teşekkürlerimi sunuyorum."

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