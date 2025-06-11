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Gündem, Savunma sanayisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 48 adet KAAN Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN (Milli muharip uçak) Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz, Tolga Yanık  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 48 adet KAAN Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından KAAN'ın Endonezya'ya ihraç edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Milli muharip uçak KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak." ifadesini kullandı.

11.06.2025

"Bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyorum"

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN'ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Kacır'dan açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İşte Türkiye Yüzyılı. Kendi 5. nesil savaş uçağını geliştiren büyük ve güçlü Türkiye, şimdi dost ve kardeş ülkelere savaş uçağı ihracatına yönelik anlaşmalar imzalıyor. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın gösterdiği irade doğrultusunda hayat bulan, 48 adet KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilmesi projesi ülkelerimiz için hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

SSB Başkanı Görgün: Bu proje stratejik işbirliğinin en somut örneklerinden biri olacak

Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Bir asrı aşan havacılık yolculuğumuzda, şimdi kendi 5. nesil savaş uçağımızı dost ülkelerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, milli teknoloji hamlemiz sınırları aşıyor, Türk mühendisliğinin imzası, artık küresel güvenlik mimarisine yön veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

KAAN'ın Endonezya'ya ihracatına yönelik ilk resmi adımın, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda atıldığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Endonezya'nın seçkin savunma sanayisi firmalarıyla yürütülecek bu proje; ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik işbirliğinin en somut örneklerinden biri olacak. Bir zamanlar göğe bakıp 'bir gün bizim de uçağımız olacak' diyen ecdadın duası, mühendislerimizin aklıyla, milletimizin kararlılığıyla birleşti. KAAN, Vecihi Hürkuş'tan Nuri Demirağ'a uzanan yerli havacılık serüvenimizin en ileri adımlarından birisidir. Her zaman daha iyisi ve ötesi için tüm sektör olarak çalışmaya devam edeceğiz."

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