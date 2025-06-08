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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mümin Altaş  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in Kurban Bayramı'nı da kutladı.

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