Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Yozgat
S.E. idaresindeki 50 BD 355 plakalı otomobil, Çiğdemli beldesi kavşağında E.B. yönetimindeki 34 DLY 398 plakalı otomobille çarpıştı.
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İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan S.E, Ş.E, D.I, Y.B. ve Ç.B. ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Y.B., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.