Euro
10.33
Dolar
8.64
BIST 100
1,423.19
Altın
1,778.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olması mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir." dedi.

17.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olması mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi"ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz. Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz."

 

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akınlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur. Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 2,5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Van'da mobil aşı ekipleri fabrikaları dolaşarak çalışanları aşılıyor
Amasya'da OSB çalışanları mobil ekipler tarafından aşılanıyor
Bursa OSB'de çalışan 57 bin 860 kişi aşı oldu
Trakya'da OSB çalışanları aşılama faaliyetlerine yoğun ilgi gösteriyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olması mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olması mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Galler maçını izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Görev Grubu'ndaki askerleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da at yarışı izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da at yarışı izledi